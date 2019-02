Le "transmaghrébin": une manoeuvre pour rouvrir les frontières?

Le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe (UMA) vient de lancer un avis d'appel d'offres international pour ressusciter son projet du train transmaghrébin, qui devrait relier les trois principaux pays de la région, l'Algérie et le Maroc. Selon Algériepatriotique qui donne l'information, le secrétariat général de l'UMA affirme avoir reçu une «subvention» de la Banque africaine de développement, dont il ne précise pas la valeur, pour «financer les coûts des travaux préparatoires de la revalorisation et de la modernisation des chemins de fer transmaghrébins reliant le Maroc à l'Algérie et à la Tunisie». Mais, la relance d'un tel projet suppose automatiquement la réouverture des frontières terrestres entre Alger et Rabat. Or, cette question n'a toujours pas été tranchée entre les deux voisins. Es-ce là une manière de tenter de forcer la main à l'Algérie pour la réouverture des frontières?