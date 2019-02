Près de 700 greffes d'organes effectuées en 2018 en Algérie

Près de 700 greffes d'organes et de tissus, dont 416 greffes de cornées, ont été effectuées en 2018 en Algérie, selon l'Agence nationale des greffes. D'après ce bilan actualisé recensant les greffes d'organes et de tissus réalisées en Algérie ces trois dernières années, il ressort que 416 cornées ont été greffées en 2018 contre 217 en 2017 et 352 autres en 2016. S'agissant des greffes rénales, 268 ont été effectuées en 2018, 251 en 2017 et 244 autres en 2016, tandis qu'il a été dénombré sept greffes hépatiques en 2018, contre neuf en 2017 et trois en 2016. Pour ce qui est des cellules souches, un total de 330 greffes a été réalisé en 2018, 294 en 2017 et 265 autres en 2016. Concernant les centres de prélèvements et de greffes existant sur le territoire national, 14 sont dédiés aux greffes rénales, trois aux greffes hépatiques, 14 aux greffes de tissus et cornées, cinq autres aux transplantations des cellules souches et enfin 14 centres ont été mis en place en prévision des prélèvements sur donneurs décédés.