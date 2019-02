1,7 milliard de dollars investis dans l'aquaculture

Le directeur général algérien de la pêche et de l'aquaculture au ministère en charge de la Pêche, Hamouche Taha, a indiqué que les investissements consacrés au secteur s'élèvent à 200 milliards de dinars algériens, soit à peu près l'équivalent de 1,7 milliard de dollars. Avec un investissement pareil, il est nécessaire d'en évaluer l'impact au plan économique. De plus, l'Algérien est censé consommer davantage de poisson d'élevage, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Dans sa stratégie alimentaire, l'Algérie mise beaucoup sur le secteur de l'aquaculture pour la diversification économique et la sécurité alimentaire du pays. L'on sait par ailleurs qu'il y a un réel engouement pour ce crénau de la part des jeunes. Selon Hamouche Taha près de 400 dossiers d'investissement dans le secteur concerné sont actuellement en cours d'étude ou en phase de réalisation à l'échelle nationale. «L'objectif de l'Etat est de diversifier son économie et de préserver la sécurité alimentaire en réduisant les importations», a rappelé Taha.