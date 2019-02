Des aliments du bétail transformés en... chocolat!

Un grand scandale vient d'éclater à Sétif sur la production de chocolat avec des intrants d'origine douteuse et nocive pour la santé du consommateur. Ainsi et selon l'information donnée par Algériemondeinfos, les services d'hygiène et des contrôleurs de la direction du commerce ont découvert à Sétif un atelier de fabrication d'aliments de bétail transformé en fabrique de chocolat. Le propriétaire utilisait des ingrédients entrant dans la fabrication des aliments du bétail, des chutes de biscuits et de gaufrettes récupérées dans les usines, dans des sacs de ciment et de plastique, de même qu'un produit d'origine inconnue pour fabriquer un chocolat baptisé «Roche». Près de trois tonnes de «chocolat» et de produits divers ont été saisis et l'affaire est au niveau du tribunal de Sétif.