Le lac de Réghaïa fait sa toilette

L'ensemble des entreprises situées dans le périmètre du lac de Réghaïa (30 km à l'est d'Alger) ont installé des stations d'épuration des eaux usées pour éviter de polluer les eaux du lac. Toutes les unités de la zone industrielle, jonchant le lac de Réghaïa, qui déversaient leurs déchets solides et liquides dans le lac ont répondu à 100% aux mises en demeure qui leur ont été adressées par la wilaya d'Alger les sommant de créer leur propres stations d'épuration des eaux usées.

Suite au lancement d'un programme d'action important visant la protection et le nettoyage du lac pour l'ériger en un environnement idéal, le taux de pollution a régressé au niveau du lac où sont entrepris des travaux d'épuration et de nettoyage. Il sera procédé, lors d'une deuxième phase à la réintégration des différentes catégories d'animaux aquatiques du lac et plusieurs plantes rares.

Le but étant de le convertir en un pôle touristique d'excellence abritant des activités sportives et présentant des systèmes écologiques uniques.