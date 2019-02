Qui veut saboter le Medgaz?

Les efforts consentis depuis 2012 par le groupe Sonatrach dans le but d'augmenter ses capacités d'approvisionnement au Medgaz avec la fourniture des 12 milliards de mètres cubes, risquent de s'évaporer.

L'autorité française de contrôle de l'énergie et son homologue espagnole ont annoncé l'abandon définitif du projet reliant les deux pays dotés d'un gazoduc transitoire aux Pyrénées, ce qui impactera directement les intentions de la Sonatrach d'approvisionner davantage le marché européen.

En effet, selon une information rapportée par le quotidien arabophone Echourouk, citant un document de l'autorité française de contrôle de l'énergie (CRE) et son homologue espagnole, il a été décidé il y a à peine deux semaines, de rejeter l'investissement dans le projet d'interconnexion franco-espagnol appelé Step.

Pour les spécialistes des questions énergétiques, cette décision inattendue impactera directement les prévisions de Sonatrach.