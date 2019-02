«ALLO BALADIATI» LE NOUVEAU SERVICE TÉLÉPHONIQUE Alger-Centre toujours plus proche du citoyen

Bonne nouvelle pour les habitants d'Alger-Centre. La commune se dote d'un numéro vert, d'une équipe attentive et à l'écoute. «Allo baladiati» le nouveau service, qui est en ligne depuis cette semaine, fait couler beaucoup d'encre. Il met en relation le citoyen et l'administration par un simple appel téléphonique sur le numéro gratuit «08 00 11 00 02». Toutes les préoccupations seront prises en charge en une fraction de seconde, et ce, 7 j/7 et 24/24. Cette démarche, oeuvre essentiellement à rapprocher l'administration, des citoyens, pour leur faciliter le traitement de leurs demandes en leur répondant sur toutes leurs questions administratives et la résolution des problèmes rencontrés au quotidien en intervenant dans divers domaines et secteurs...

Tels que: propreté, hygiène et environnement, assainissement, voirie, éclairage public, bâtiments, espaces verts, affaires sociales, affaires économiques, état civil... Même pour des informations sur les activités culturelles, ce numéro est bel et bien au service...