L'ambassade US recrute un "community manager"

Après avoir suspendu cette fonction en raison des blocages des budgets, l'ambassade US en Algérie cherche un nouveau «community manager». En effet, une offre d'emploi pour cette fonction a été ouverte du 4 au 17 février prochains. L'annonce a été publiée sur le site de l'ambassade et relayé par le service de Com de la chancellerie américaine. Le candidat doit être en mesure de commencer à travailler dans un délai raisonnable de réception de l'autorisation de l'agence et/ou des autorisations / certifications ou leur candidature peut se terminer, précise l'annonce. Le postulant devra contribuer à la mission de l'Algérie dans le domaine des médias sociaux, de la stratégie et de la création. Gérer les comptes des médias sociaux de l'ambassade, y compris Instagram, Twitter, Facebook et YouTube. Créer du contenu pour promouvoir l'interaction et la participation de l'audience. Mettre en oeuvre la stratégie des médias sociaux de l'ambassade et aider à identifier les objectifs des médias sociaux.