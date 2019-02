La jeunesse algérienne prépare ses états généraux

La première édition des états généraux des jeunes se tiendra à la fin du mois de février courant. Cette manifestation sera encadrée par des spécialistes et des universitaires et permettra aux jeunes de s'exprimer sur des thèmes liés au mode d'exploitation des maisons et auberges de jeunes, au niveau national pour sortir une nouvelle nomenclature. Il est question de laisser les jeunes choisir l'activité qu'ils désirent concrétiser au niveau des maisons de jeunes, en prenant en considération la spécificité de chaque région, afin de développer et de moderniser les activités dans ces établissements juvéniles. S'agissant des faibles subventions octroyées annuellement aux associations sportives et juvéniles de la wilaya, le ministre a indiqué que les moyens financiers du Fonds de wilaya ne dépassent pas les 20 millions DA, moyens ne permettant pas de couvrir les besoins du grand nombre d'associations sportives et juvéniles.