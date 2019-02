Qui sera le meilleur employeur algérien 2019?

La cérémonie de remise des trophées «Meilleurs employeurs en Algérie 2019» se tiendra dimanche 17 février 2019 à partir de 18h30 à l'hôtel Sofitel Alger. Cette initiative organisée dans plusieurs pays dans le monde par l'Institut américain'Best Companies Group'' rend hommage aux entreprises algériennes qui offrent le meilleur milieu de travail et savent attirer et retenir les collaborateurs. Année après année, les entreprises qui s'illustrent dans le programme ont en commun la particularité d'avoir placé leurs collaborateurs au centre de leurs priorités, ce qui améliore leurs performances financières et leurs pérennités. C'est une reconnaissance de l'excellence de l'entreprise dans sa capacité à proposer une expérience enrichissante à son personnel, notamment dans un contexte économique contraignant. La certification est accordée uniquement aux entreprises appliquant les critères d'excellence les plus élevés en matière d'environnement de travail.