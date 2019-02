Samsung remplace le plastique par des matériaux durables

Samsung Electronics Co, ltd a annoncé que l'entreprise commencera cette année à prendre des mesures pour remplacer les matériaux d'emballage en plastique par du papier et d'autres éléments respectueux de l'environnement.À partir du premier semestre de 2019, les emballages utilisés actuellement pour les produits et accessoires Samsung - téléphones portables et tablettes aux appareils ménagers - seront remplacés par des matériaux respectueux de l'environnement, tels que le plastique et le papier recyclés / biologiques.Pour réorganiser les emballages de produits, Samsung Electronics a créé un groupe professionnel chargé de la conception et du développement, des achats, de la commercialisation et du contrôle de la qualité pour des idées d'emballage innovantes. Pour les téléphones portables, tablettes et produits connectés, Samsung remplacera le plastique utilisé pour les porte-instruments par des moules en papier et les sacs d'emballage des accessoires par des matériaux respectueux de l'environnement.