Un médecin violemment agressé à l'hôpital de Rouiba

SOS médecins en danger! Un nouveau cas d'agression sur le personnel médical a été enregistré à l'hôpital de Rouiba (banlieue est d'Alger). Les enfants d'une dame qui venait de décéder s'étaient pris à un agent d'accueil avant qu'un médecin-chef de service ne vienne s'interposer pour calmer les esprits. Quel tort lui a pris! C'est sur ce courageux médecin d'un certain âge que les membres de la famille vident leurs frustrations en l'absence des agents chargés de la sécurité. Il fut atteint de très graves blessures. Le personnel de l'hôpital a réagi en organisant une journée de protestation, jeudi dernier. Mais il ne compte pas s arrêter là. Car, selon les témoignages du corps médical à Rouiba, l'insécurité au niveau de cette structure hospitalière s'est propagée, ces derniers temps, d'une manière inquiétante. En plus du manque de moyens, des médecins et autres infirmiers font quotidiennement face à des intimidations et menaces de mort, nous dit-on.