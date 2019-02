Des os de rhinocéros découverts à Djelfa

Les fossiles de trois espèces animales différentes ont été découverts récemment dans la wilaya de Djelfa, à 300 km au sud d'Alger, selon un communiqué du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Cnrpah). Les différentes espèces ont été identifiées. La découverte-phare est celle d'un «ceratotherium simum», un rhinocéros, bien conservé, selon la même source. Le Cnrpah pense qu'il s'agirait de fossiles remontant à l'holocène, la deuxième et dernière époque de la période quaternaire. À noter que cet animal est représenté dans les gravures rupestres découvertes dans la wilaya de Djelfa, notamment sur les sites de Zakar, Aïn Naka, Oued Rmilia... Pour les deux autres espèces, il s'agit des os d'un Equus Sp appartenant probablement à un zèbre et des os d'un animal de l'espèce bovine.