France: un élu d'origine algérienne appelle au boycott d'Enrico Macias

Un élu français d'origine algérienne a appelé, dans un message publié samedi 2 février sur son compte Twitter et repris par observalgérie, au boycott du chanteur d'origine juive Enrico Macias au Maroc et dans tous les pays arabes. L'auteur du tweet, Madjid Messaoudene, est conseiller municipal (Front de Gauche) à Saint-Denis (Île-de-France). Il a exprimé son souhait qu'Enrico Macias ne puisse «plus jamais se produire dans aucun pays arabe». Madjid Messaoudene occupe le poste de délégué à l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, l'égalité des droits et les services publics à la municipalité de Saint-Denis.