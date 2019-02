Ival fait 30% de remise sur les vidanges

Pour profiter des qualités de robustesse et de dynamisme des véhicules Iveco et leur garantir un fonctionnement optimal tout en maîtrisant les coûts, le groupe Ival et à travers son réseau du service après-vente vous fait bénéficier du 1er février au 30 avril 2019 d'une remise exceptionnelle allant jusqu'à 35% sur la vidange et la filtration d'origine 100% Iveco. Votre temps étant précieux, le service après-vente d'Ival vous offre une possibilité de réserver votre rendez-vous atelier en ligne (www.ival.dz) et de profiter de ses vidanges en moins d'une heure et à partir de 8340 DA HT.