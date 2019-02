Régulation du trafic routier à Alger: 25 carrefours "intelligents"

Le directeur des transports de la wilaya d'Alger, Rachid Ouezzane, a fait état, lundi dernier, de l'entrée en service, fin février en cours, de 25 carrefours pilotes «intelligents» dans la wilaya d'Alger, dans le cadre de l'exécution de la première phase du projet algéro-espagnol portant mise en place d'un nouveau système de régulation du trafic routier et d'éclairage public. 25 carrefours équipés de système de régulation du trafic routier seront opérationnels à la fin du mois de février à travers les communes de Belouizdad et Sidi M'hamed (étape pilote), et ce, dans le cadre de la concrétisation du projet algéro-espagnol visant à améliorer et fluidifier la circulation routière et régler le problème des embouteillages, a indiqué M. Ouezzane.