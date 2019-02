Cinq PME privées ont déposé leurs dossiers pour intégrer la Bourse d'Alger

Cinq PME privées ont déposé récemment leurs dossiers au niveau de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) pour intégrer la Bourse d'Alger. Parmi ces cinq sociétés, l'une est spécialisée dans la production et l'exportation de produits agricoles, alors que l'autre active dans le traitement des eaux usées. En novembre 2018, l'entreprise algérienne AOM Invest, spécialisée dans le tourisme thermal, a été la première société de statut PME à avoir obtenu le feu vert de la Cosob pour s'introduire à la Bourse d'Alger qu'elle avait effectivement intégrée en décembre dernier. Après vingt ans d'existence, la Bourse d'Alger ne compte actuellement, dans son portefeuille, que six titres (Saidal, El Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba, Biopharm et AOM Invest) avec une capitalisation boursière légèrement supérieure à 40 milliards DA, et un encours des obligations du Trésor autour de 400 milliards DA.