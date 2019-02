Le pape François a effectué la première visite d'un souverain pontife en terre arabe

Le pape François a loué les Émirats arabes unis (EAU) avant sa visite à Abou Dabi, l'un des sept Emirats - et le plus puissant - qui compose cette nation du Golfe. Dans un message vidéo diffusé avant son voyage, il a décrit les EAU comme «un pays qui s'efforce d'être un modèle de coexistence, de fraternité humaine et de rencontre des croyances et des civilisations». La visite sert également l'Église catholique, étant donné que c'est la première d'un souverain pontife dans la région du Golfe. Cette visite coïncide avec un rassemblement interreligieux lors duquel le pape François a rencontré le cheikh égyptien Ahmed al-Tayeb, le grand imam d'al-Azhar. Pour les Émiratis, c'est l'occasion de célébrer et de mettre en scène la tolérance religieuse. La messe papale, à laquelle assistait une foule de travailleurs immigrés catholiques, a revêtu une importance considérable pour la vaste communauté philippine aux EAU. The National, le plus grand quotidien en langue anglaise aux EAU, a eu du mal à contenir son enthousiasme, s'extasiant sur le fait que pour ceux qui assistaient à cette messe, c'était la concrétisation d'un rêve et un moment qu'ils chériraient toujours.