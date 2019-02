Le tueur "vampire" exerçait comme médecin

Lycéen, il avait tué un camarade et bu son sang. Après dix ans d'internement, un Russe a réussi à se faire embaucher comme médecin avec un faux diplôme avant d'être démasqué et arrêté, ont rapporté les médias locaux. II travaillait comme médecin chargé de la prévention dans un hôpital de Tchéliabinsk, dans l'Oural. Il a été inculpé pour avoir utilisé à dessein un faux diplôme de médecine afin d'obtenir un poste, en novembre dernier. Selon des médias russes, en 1998, lorsqu'il était encore lycéen, le «faux docteur» avait injecté un sédatif à un camarade avant de le démembrer et de boire son sang. Kondrachine «se considérait comme un vampire», assure le site d'information local Znak.com. Interné dix ans comme schizophrène, Kondrachine était chargé d'encourager les gens à ne pas boire d'alcool, à ne pas fumer et à faire de l'exercice. Il a été arrêté en janvier après avoir été reconnu par un psychiatre qui l'avait traité.