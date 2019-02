La caravane culturelle algérienne sillonne les villes françaises

Une caravane culturelle algérienne s'ébranlera dans les prochains jours pour aller à la rencontre des membres de la communauté algérienne dans plusieurs villes de France, selon l'ambassade d'Algérie en France. Cette caravane s'inscrit dans «le cadre de la sollicitude constante et personnelle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la communauté nationale à l'étranger, au maintien d'un contact régulier et entretenu et en faveur de la prise en charge de ses préoccupations». Initiée en partenariat avec le ministère de la Culture et l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (Onda), cette caravane a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, lors de la 3ème réunion d'orientation et de coordination, tenue le 30 octobre 2018 à l'ambassade d'Algérie en France, avec les chefs de postes consulaires d'Algérie en France.