Le centre payeur de la direction de l'éducation à Bouira, un bunker

Que se passe-t-il au niveau du centre payeur relevant de la direction de l'éducation? Cette question taraude les esprits. Depuis plus de quatre mois, cette administration publique est fermée aux personnels en quête d'un document ou même d'un renseignement. Même les directeurs ou les économes des établissements désireux de déposer les fiches navettes mensuelles sont priés de revenir après le 25 du mois. Le motif invoqué à cette «barricade», le mot n'est pas fort, serait lié à la pression générée par la mise à niveau des arriérés et des nouvelles grilles salariales pour bon nombre. Concrètement et au regard de la mensualité du mois de janvier et de février, la situation n'a pas évolué d'un iota. Des personnes questionnées attribuent cet acte bureaucratique à la nomination d'un chef de service qui, pour imposer sa présence, aurait ordonné la fermeture du centre aux personnels.