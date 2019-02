Troisième déraillement du train Annaba-Tébessa

Le train de type «Coradia» assurant la liaison Annaba-Tébessa via Bouchegouf et Souk-Ahras, est, pour la troisième fois, sorti de sa voie au lieudit «Ghar Bouzid» dans la wilaya de Guelma, juste à l'entrée de la wilaya de Souk-Ahras, indique un communiqué de la Protection civile. Le déraillement dont les causes n'ont pas encore été dévoilées, est survenu le 5 février en cours, à 20 heures et a fait deux blessés légers parmi l'équipage, ajoute le même communiqué. Les deux membres de l'équipage ont été secourus sur place par les éléments de la Protection civile de l'unité secondaire de Bouchegouf. La même source qui rassure sur l'état de santé des voyageurs, signale en outre qu'il s'agit de la troisième défaillance du genre provoquée par ce train depuis sa mise en service, en moins de deux mois. Il faut dire que le train Coradia n'a nullement l'intention d'assurer la desserte sur cette voie ferrée, apparemment vétuste. C'est pour dire que, si le premier et le deuxième déraillements du train n'ont pas fait de victime, ce troisième a tout de même fait deux blessés. Signe ou appel à la vigilance...