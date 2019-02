Un réalisateur espagnol dénonce l'apartheid israélien

«Gaza», réalisé par Julio Pérez del Campo et produit par Carles Bover Martíne, est un documentaire qui met en lumière le sort tragique des Palestiniens de l'enclave occupée dans leur quotidien et leur tentative de survie. Ce documentaire espagnol sur la situation dans l'enclave palestinienne assiégée, Gaza, a remporté la semaine dernière le prestigieux prix Goya 2019. Dans son discours d'acceptation, Del Campo a dédié la victoire à «tous les peuples qui ont maintenu en vie la lutte du peuple palestinien. Pour ceux qui sont parmi nous et ceux qui ne le sont pas.» «Je pense que beaucoup de choses peuvent être faites dans le monde de la culture, mais la première consiste à ne pas légitimer les pays qui violent systématiquement les droits de l'homme. Vive la lutte du peuple palestinien», a-t-il dit avant d'ajouter qu'il dédie son film «à ceux que le terrorisme sioniste nous a pris. Nous ne devons pas être complices de l'apartheid israélien».