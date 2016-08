LES ARABES ET LA QUÊTE DU SAVOIR Un peuple ni pire ni meilleur

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Seule une révolution endogène basée sur l'éducation et le savoir permettra de rattraper le train de la science

«Si j'étais un dirigeant arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C'est normal: nous avons pris leur pays. Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose: nous sommes venus et nous avons volé leurs terres.» David Ben Gourion, le premier chef du gouvernement d'Israël, le 18 juillet 1948.