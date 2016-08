DILMA ROUSSEFF Le crépuscule de la Guerillera

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le Brésil s'est propulsé au rang de sixième puissance économique mondiale en 2013.

«Quand je donne à manger aux pauvres, on me traite de saint, et quand je demande pourquoi ils n'ont rien à manger, on me traite de communiste.» Helder Camara, évêque brésilien...