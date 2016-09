LES HARKIS, CES FRANÇAIS ENTIÈREMENT À PART Réservoir de voix électorales

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Des harkis, salués ici par Jean-Marie Le Pen

«Vous êtes vraiment d'une incurie incroyable.(...) Vous êtes des sous-hommes! Rien du tout! Il faut que quelqu'un vous le dise! Vous êtes sans honneur. Allez, dégagez!»