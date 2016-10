UN MONDE SANS SCRUPULES le règne des "médiocres"

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Dire non. Non, je n'occuperai pas cette fonction, non, je n'accepterai pas cette promotion, je renonce à cet avantage ou à cette reconnaissance, parce qu'elle est empoisonnée

«La plus grande partie de notre sagesse ordinaire est conçue pour l'usage par des gens médiocres, pour les décourager de tentatives ambitieuses, et généralement les conforter dans leur médiocrité.» Robert Louis Stevenson