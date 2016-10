VERS UNE TROISIÈME GUERRE MONDIALE Les piteuses rodomontades des vassaux de l'Empire

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le conflit syrien peut dégénérer à tout instant en Guerre mondiale

«Le président russe Vladimir Poutine ‘‘a décidé d'annuler'' sa visite à Paris prévue le 19 octobre, a annoncé le Kremlin, mais il y rencontrera François Hollande quand son homologue français ‘‘se sentira à l'aise'' pour cette entrevue. Le président a noté qu'il était prêt à se rendre à Paris à une date qui conviendra à (François) Hollande.»