LES INTELLECTUELS ALGÉRIENS ET LA RÉVOLUTION Des moudjahidine de la plume méconnus

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Mohamed Saïl (au centre) a contribué avec d'autres au ferment de la révolution de Novembre qui a été un coup d'éclair dans le ciel serein de la colonisation

«Nous disons à nos dominateurs: l'Algérie nous appartient comme une terre doit appartenir logiquement à ceux qui la travaillent, qui peinent pour la faire produire.» «C'est notre sol natal, que de pères en fils nous fécondons de notre labeur: vous êtes venus nous déposséder, nous voler nos biens et, sous prétexte de civilisation vous nous obligez maintenant, pour ne pas mourir de faim, à trimer comme des forçats pour votre profit, contre un salaire de famine.» Mohamed Saïl révolutionnaire algérien (1924)