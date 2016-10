17 OCTOBRE 1961 Un crime d'Etat non reconnu au nom du racisme

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 et les jours suivants dépasse de loin en cruauté les nuits de Cristal du IIIe Reich

«La France reconnaît publiquement sa responsabilité dans les massacres causés par la répression du 17 octobre 1961 à Paris, de manifestants algériens réclamant l'indépendance de leur pays.» Projet de loi présenté par le sénateur Patrick Menucci le 17 octobre 2016