LE SCÉNARIO POUR LA PARTITION DE LA SYRIE Après Mossoul, Raqqa capitale de Daesh

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Daesh aura encore de beaux jours devant lui

«Si un évènement arrive par ‘‘hasard'', soyez sûr qu'il a été programmé pour se dérouler ainsi.» Franklin Delano Roosevelt