ETAT DE LA DETTE DU MONDE Ceux qui gaspillent et ceux qui paient pour eux

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le remboursement de la dette américaine est mathématiquement impossible.

«Quand quelqu'un prête de l'argent alors qu'il sait que l'emprunteur ne sera pas en mesure de le rembourser, c'est de la philanthropie. S'il exige d'être remboursé, c'est de l'escroquerie.» Réseau International