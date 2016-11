PALESTINE Le peuple oublié commémore la mort d'Arafat

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le président Abou Maizen a déclaré qu'il connaissait l'assassin de Arafat, mais qu'il ne donnerait pas le nom

«Toute colonisation, même la plus réduite, doit se poursuivre au mépris de la volonté de la population indigène. Et donc, elle ne peut se poursuivre et se développer qu'à l'abri du bouclier de la force, ce qui veut dire un Mur d'acier que la population locale ne pourra jamais briser. Telle est notre politique arabe. (...). La force doit jouer son rôle - brutalement et sans indulgence (...) et cela jusqu'à ce qu'il ne reste aucun espoir, jusqu'à ce que nous ayons supprimé toute ouverture visible dans le Mur d'acier.» Vladimir Jabotinski (théoricien du sionisme)