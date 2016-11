RÉSULTATS DE LA COP 22 Les vraies victimes du climat

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Chaque partie a essayé de tirer la couverture à soi

«Les faibles pluies m'ont fortement affectée. Je n'ai ni argent ni nourriture pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour la première fois, j'ai été obligée de retirer mes enfants de l'école.» Malukui Amwalana (Zambie)