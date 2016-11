PRIMAIRES EN FRANCE Identité heureuse contre repliement religieux

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

François Fillon et Alain Juppé

«Les catholiques, les protestants, les juifs, les bouddhistes, les sikhs ne menacent pas l'unité nationale. Moi je ne parle pas de lutte contre les communautaristes pour ne pas nommer que le problème que nous avons avec l'islam.» François Fillon «Ce que j'appelle l'identité heureuse, c'est de concilier notre diversité - certains disent qu'il faut se couper de ses racines, mais on meurt si on fait ça! - et en même temps préserver notre bien commun: l'histoire, la langue...» Alain Juppé