DISCOURS À L'ACADÉMIE Andreï Makine fait l'éloge d'Assia Djebar et chante l'âme russe

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Assia Djebar

«Les Français admirent les Américains, qui les méprisent, et ils méconnaissent les Russes, qui les admirent.» (commentaire d'un internaute)