NOUS AVONS SUBI 2016 Nous attendons avec espoir 2017

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Cette fin d'année a vu la libération de la ville syrienne Alep

«Tout le secret pour rester jeune en dépit des années, et même des cheveux blancs, c'est de protéger en toi l'enthousiasme par le maintien de l'harmonie dans ton âme.» Henri-Frédéric Amiel