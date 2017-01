QU'EST-CE QUE L'HUMAIN? La science brouille les frontières

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le vieillissement n'est pas obligé de fonctionner dans une seule direction

«Dieu a dit: il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux et il y aura des hommes moches, et tous seront égaux; mais ça sera pas facile... Et puis il a ajouté: il y en aura même qui seront noirs, petits et moches et pour eux, ce sera très dur!» Coluche