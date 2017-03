LA RÉALITÉ DE LA TERRE PROMISE Les Palestiniens dans la tourmente depuis un siècle

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

«Israël a besoin de faire des guerres, il ne fait rien pour les empêcher et, parfois, il les provoque

«Après 70 ans d'excavations et de fouilles extensives sur la terre d'Israël, les archéologues ont trouvé que les actions du patriarque sont des histoires de légende; nous n'avons pas séjourné en Egypte, ni fait un exode, nous n'avons pas conquis la terre. Il n'y a pas non plus de mention de l'empire de David et de Salomon. Ceux qui s'y intéressent savent tout cela depuis des années, mais Israël est un peuple têtu et ne veut pas en entendre parler.» Professor Ze'ev Herzog teacher in the Department of Archeology and Ancient Near Eastern Studies at Tel-Aviv University. (Ha'aretz Magazine, Friday, October 29, 1999)