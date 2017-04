LE DRAME DES ROHINGYA Une purification ethnique dirigée par un prix Nobel de la paix

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Génocide à bas bruit en Birmanie

«Le colonialisme n'est pas une machine à penser,n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence.» Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (1961)