LES PRÉMICES D'UN BOULEVERSEMENT DU MONDE Alibi humanitaire et réalité énergétique

Le Gendarme du monde frappe la Syrie, Israël et la Turquie. etc jubilent

«Nos forces armées ne sont pas au trentième rang, mais aux deuxième ou troisième rang mondial. Nous avons la capacité de détruire le Monde avec nous. Et je peux vous assurer que cela arrivera avant qu'Israël ne disparaisse.» Prof. Martin van Creveld