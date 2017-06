LE DÉLUGE, LES 10 PLAIES D'ÉGYPTE Ce que dit la science

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Il existe de nombreux «miracles bibliques» que la science a tenté d'expliquer, parfois avec succès

«....Toutes les eaux qui sont dans le fleuve se chargèrent en sang» «...les grenouilles montèrent et recouvrirent l'Egypte» «...toute la poussière du sol se changea en moustiques» «...des taons en grand nombre entrèrent [...] dans tout le pays d'Egypte» «...tous les troupeaux des Egyptiens moururent» «...gens et bêtes furent couverts d'ulcères bourgeonnant en pustules» «...Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d'Égypte» «...les sauterelles [...] couvrirent toute la surface du pays...» «...il y eut d'épaisses ténèbres...» «...tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte...» Extraits du Livre de l'Exode, chapitres 7 à 12. Bible de Jérusalem, traduction des dominicains de l'Ecole biblique. Editions Fleurus/Cerf