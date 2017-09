LE MONDE RISQUE DE S'EMBRASER Paix pour les peuples

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

La force nucléaire nord-coréenne n'est plus à démontrer

«Qu'est devenue notre sensibilité morale? En avons-nous jamais eu une? Que signifient ces mots? Renvoient-ils à un terme très rarement employé ces temps-ci, la conscience? Une conscience qui soit non seulement liée à nos propres actes, mais qui soit également liée à la part de responsabilité qui est la nôtre dans les actes d'autrui? Tout cela est-il mort?» Harold Pinter dans son discours d'acceptation du prix Nobel