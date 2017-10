L'EFFRITEMENT DES ETATS JACOBINS Premières victimes du néolibéralisme

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le Kurdistan dont le peuple est tiraillé entre quatre régions syrienne, turque, iranienne, irakienne...

«Prenez une salle de spectacle à Bruxelles où sont réunis un grand nombre d'artistes du pays. Dans un micro, une voix dit aux Flamands de s'installer à droite, aux Wallons à gauche (ou le contraire, peu importe). Des voix s'élèvent alors: «Et nous les Belges, on se met où?» Histoire belge