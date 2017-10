LA SOMALIE Une zone grise abandonnée de tous

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Il ne reste rien des structures d'un Etat,les ingérences multiples occidentales, l'impuissance de l'Unité africaine qui se contente de bonnes paroles

«Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent.» Jean-Paul Sartre.