YENNAYER 2968: QU'EST-CE QU'ÊTRE ALGÉRIEN AU XXIE SIÈCLE? Eloge du vivre ensemble

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Nous devons tout faire pour favoriser le vivre ensemble par le brassage qui permettra aux Algériennes et aux Algériens de se connaître et de s'estimer et de se sentir solidaires envers le pays et envers l'Histoire

«Tamazight est également langue nationale et officielle. L'Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Il est créé une Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du président de la République.» Art. 4.3 de la Constitution