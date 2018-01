LE PRÉSIDENT TRUMP ASSUME Le fond rocheux suprématiste blanc avant tout

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le président des Etats-Unis

«En tant que citoyens de pays d'Afrique, nous refusons votre racisme. Nous rejetons votre ignorance, votre volonté de diviser et le manque de respect que vous affichez à l'égard des peuples de notre continent. Nous nous opposons à votre désir de diviser le monde entre ceux qui vous ressemblent et les autres. Nous vous rappelons que votre pays a été construit par des gens du monde entier qui ont fait des États-Unis ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous nous opposons à votre tentative de nous dresser les uns contre les autres. Nous rejetons votre colère. Nous sommes du côté de l'humanité, de l'espoir et de la bienveillance pour toutes et tous» Les citoyens des pays d'Afrique