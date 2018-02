LA FAMINE DU PEINTRE GUILLAUMET Autre facette de l'oeuvre positive

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Une des oeuvres du peintre Guillaumet

«On a tué, massacré, violé, pillé tout à l'aise dans un pays sans défense, l'histoire de cette frénésie de meurtres et de rapines ne sera jamais connue, les Européens ayant trop de motifs pour faire le silence (...). Rien n'est plus contraire aux intérêts français que cette politique de barbarie.» Jaurès citant Clemenceau le 27 mars 1908.