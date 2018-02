L'OEUVRE POSITIVE DE LA COLONISATION Que du bonheur!

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Cette «dame de fer» symbole et fierté des Français, est en fait du minerai extrait de la terre algérienne

«Notre système de colonisation consistant à ruiner l'Arabe, à le dépouiller sans repos, à le poursuivre sans merci et à le faire crever de misère, nous verrons encore d'autres insurrections.» Guy de Maupassant Au Soleil (1884)