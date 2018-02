ABDELHAK BERERHI TIRE SA RÉVÉRENCE Compétence et amour du pays

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le Professeur Chitour à gauche avec le regretté Abdelhak Bererhi

«Il dort. Quoique le sort fût pour lui bien étrange, Il vivait. Il mourut quand il n'eut plus son ange; La chose simplement d'elle-même arriva, Comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va.» Victor Hugo (Epitaphe de Jean Valjean)